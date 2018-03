Atlanta Assurances : une agressivité payante dans la branche Vie

Le résultat technique a progressé de 26% et les bénéfices nets de 20%. La compagnie prête à démarrer l’assurance Takaful avec un investisseur qatari.

Atlanta Assurances vient de publier ses résultats annuels. En 2017, la compagnie d’assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 2,27 milliards de DH, en croissance de 17,1% par rapport à 2016 (après une hausse de 10% en 2015 et 2016). Cette embellie du courant d’affaires concerne toutes les branches d’activité. «En 2017, l’activité Non Vie a affiché un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de DH, en croissance de 8,6%. Le rythme est encore plus prononcé dans la branche Vie où les primes émises ont progressé de plus 77% avec un chiffre d’affaires de 426 MDH», se félicite Jamal Benchekroun, directeur général délégué d’Atlanta Assurances. Dans ce sillage, le résultat technique s’améliore de 26%, s’affichant à 234 MDH contre 185 millions, un an auparavant. In fine, le résultat net ressort à 193 MDH, marquant une forte hausse de 20%. «Ces résultats confirment la pertinence de notre plan stratégique 2015-2017. Ce plan était défini autour de quatre grands axes : une politique commerciale efficiente et adaptée à notre environnement, un bon encadrement du réseau de distribution, une proximité avec les partenaires et un management participatif», commente Fatima Zahra Bensalah, administrateur directeur général d’Atlanta Assurances.

Sur le plan des résultats consolidés, la compagnie n’a pas démérité. En effet, son chiffre d’affaires consolidé s’établit à 4,2 milliards de DH à fin 2017 contre 3,7 milliards pour l’exercice précédent, soit une hausse de 13,6%. Le résultat net consolidé marque une forte progression de 37,8% par rapport à 2016, à 212 MDH. En tenant compte de tous les fondamentaux de la compagnie, le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée générale ordinaire du 14 mars 2018 le versement d’un dividende de 2,80 DH par action au titre dudit exercice.

Renforcement du réseau d’agents exclusifs

Du point de vue des perspectives, la compagnie a entamé en janvier 2018 son plan stratégique 2018-2020 Massar Attafaouk II. Ce plan ambitionne d’accélérer encore plus la croissance de la compagnie et mise sur des objectifs ambitieux de croissance. Pour ce faire, Atlanta Assurances compte renforcer son réseau d’agents exclusifs, développer la bancassurance et mise sur une politique de proximité avec ses clients en leur offrant une qualité de service irréprochable et une offre de produits diversifiée et sur mesure. Atlanta Assurances, qui avait signé une convention de partenariat avec un investisseur qatari, pour son activité d’assurance Takaful, a constitué la filiale spécialisée et a formé des collaborateurs dédiés. La compagnie se tient prête à démarrer les activités de bancassurance dédiées à Takaful et compte déposer sa demande d’agrément, dès que les circulaires d’application seront publiées par l’ACAPS. Elle compte également poursuivre son développement hors des frontières en consolidant la présence d’Atlanta Côte d’Ivoire Non-Vie en tant que compagnie de référence et en explorant de nouvelles perspectives de développement dans d’autres pays africains.