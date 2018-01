Tourisme interne : Gîtes et hôtels de petite catégorie offrent l’essentiel de la capacité litière

La capacité litière de la région Béni Mellal-Khénifra est de 5 245 lits. Cette capacité est dominée par les gîtes de 1ère et de 2e catégorie qui offrent 1 650 lits à la région. En effet, il existe seulement un hôtel 5 étoiles (113 lits), 7 hôtels 4 étoiles (883 lits), 4 hôtels 3 értoiles (384 lits), 15 hôtels 2 étoiles (777 lits) et 18 hôtels 1étoile (738 lits). De plus, la région bénéficie de la présence de 18 maisons d’hôtes 1ère et 2e catégorie (380 lits), 6 auberges (131 lits) et 4 résidences touristiques (76 lits).

Par province, c’est Azilal qui détient la part la plus importante avec 2 468 lits, soit 899 chambres et 13 suites. Par catégorie d’hôtels, il existe dans la province 2 hôtels 4 étoiles (qui proposent 451 lits) et 3 établissements 1 étoile (158 lits). En outre, 3 auberges de 2e catégorie, 4 maisons d’hôtes 1ère catégorie, 11 maisons d’hôtes 2e catégorie et 68 gîtes classés 1ère et 2e catégorie (1 436 lits) et 2 résidences touristiques 3e catégorie complètent la capacité d’Azilal.

Béni Mellal est la seconde province qui détient la plus importante capacité, soit 1 629 lits. «Une partie du parc hôtelier de la ville est vétuste certes mais nous procédons à une mise à niveau et un renouvellement du parc. En 2017 seulement, 2 maisons d’hôtes (1ère et 2e catégorie), 7hôtels (4 hôtels 2 étoiles et 3 hôtels 3étoiles et 1 motel de 2e catégorie) ont ouvert à Béni Mellal. Ce qui correspond à 306 lits supplémentaires qui se sont ajoutés cette année», se réjouit M. Baouden.

La province de Khénifra se targue, elle, d’une capacité de 580 lits, dont un hôtel 3 étoiles (116 lits), 4 hôtels 2 étoiles (179 lits), 3 hôtels 1 étoile (132 lits), 2 auberges 2e catégorie, une maison d’hôtes, 4 gîtes classés et une maison touristique.

Enfin, Khouribga a une capacité de 353 lits composée d’un hôtel de chacune des catégories 1 étoile, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles et 2 établissements 2 étoiles. A Fkih Ben Saleh, la capacité est de 102 lits composée d’un hôtel 1 étoile, d’un hôtel 2 étoiles et d’un relais touristique.