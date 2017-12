Une course de chevaux dans le désert

Parcourir 200 kilomètres en six jours à partir d’Errachidia, puis vers Erfoud et Merzouga, dans la région désertique de Draâ/Tafilalt, c’est le défi que doivent relever 120 cavaliers dans le cadre de la manifestation «Gallops of Morocco» qui aura lieu du 25 février au 4mars prochains.

Des cavaliers qui viennent du Maroc et d’autres pays (Qatar, Suisse, Oman) et des chevaux, tous des barbes et arabes-barbes marocains, réputés pour leur endurance.