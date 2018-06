Saint-Pétersbourg : La ville au charme indicible

La plupart des monuments et des attractions touristiques de la ville peuvent être visités à pied, vous pouvez bien entendu utiliser les transports en commun (métro, bus, tramway ou trolleybus). Mais si vous comptez vous rendre à Peterhof par exemple, le plus pratique serait d’utiliser l’hydrofoil et pour aller au Palais de Catherine à Pouchkine le plus rapide est de prendre un taxi (le transport public est moins cher, voire gratuit, grâce à votre FAN ID mais il exige plusieurs changements et de correspondance, vous perdrez beaucoup de temps). Sachez aussi que le métro de Saint-Pétersbourg n’est pas aussi spectaculaire et luxueux que celui de Moscou, mais mérite quand même la peine d’être vu. Il s’agit d’un métro avec moins de lignes et de stations, et surtout, très profond, c’est même l’un des plus profonds du monde, avec des escaliers, pour le moins qu’on puisse dire, interminables.