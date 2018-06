Moscou : La ville aux mille-trois clochers

Moscou, la ville qui attise tous les fantasmes occidentaux, concentre près d’un tiers de l’activité économique du pays. Les grandes entreprises y ont quasiment toutes leur siège social et le salaire moyen y est 3 fois plus élevé que dans le reste de la fédération. Elle abrite le plus grand nombre de milliardaires au monde, position occupée jusqu’en 2007 par New York. Moscou est encore par endroits un grand chantier… Mais rassurez-vous, il reste encore de nombreux lieux à visiter, de nombreux kilomètres à parcourir et une population moscovite à découvrir.

Pour visiter la ville où le Maroc jouera son deuxième match de poule le 20 juin face au Portugal, il vaut mieux bien planifier ses déplacements en avance, car il s’agit d’une ville aux dimensions colossales et qui possède beaucoup de choses à voir ou à faire. N’importe quelle visite de Moscou doit commencer par la Place Rouge pour se familiariser avec le centre de la ville. Située en plein centre de la ville, elle fait 330 mètres de long et 70 mètres de large. Pensez également à visiter l’Armurerie du Kremlin, un bâtiment qui héberge le principal musée de Russie. L’entrée coûte 700 roubles (1rouble=0,15DH) pour environ deux heures. En sortant de l’Armurerie, vous pourrez apprécier les jardins d’Alexandre, avant d’arriver à la Cathédrale de Saint-Basile, le symbole de la ville. Le prix de la visite vous coutera 350 roubles.

La Galerie Tretyakov, un incontournable

Vous pouvez aussi visiter les Galeries commerciales GUM, le centre commercial le plus connu de Russie et le plus visité par les touristes. Au troisième étage il y a quelques restaurants de self service où l’on peut manger assez bon marché et rapidement sur les terrasses tout en admirant ce spectaculaire centre commercial.

Après manger, la visite peut continuer dans le Kremlin, avec la visite de la Place des Cathédrales. Elle vous coutera 500 roubles. Si vous vous sentez toujours d’attaque, continuez votre découverte en direction du Théâtre Bolchoï. Depuis la Cathédrale de Saint-Basile cela vaut la peine de marcher depuis la Place rouge vers la Place de la Révolution, en passant par la place Teatralnaya, jusqu’à arriver au Théâtre Bolchoï pour admirer de l’extérieur la beauté de ce fameux édifice. A côté du théâtre Bolchoï, si vous voulez faire quelques achats, se trouvent les grands magasins Tsum dans un bâtiment historique de 6 étages de style néogothique.Les amateurs d’art d’entre vous ne devront pas quitter la ville avant de visiter la Galerie d’Etat Tretyakov qui est le musée d’exposition le plus riche en œuvres russes du monde. L’entrée est de 400 roubles. Moscou c’est aussi le parc Gorki, un lieu idéal pour prendre le bateau qui vogue sur le fleuve Moskova et voir la ville depuis un point totalement différent. Ainsi, les bateaux de la Flottille Radisson partent du parc Gorki pour faire un tour sur le fleuve Moskova grâce auquel vous verrez d’autres zones de la ville comme, par exemple, le spectaculaire district financier Moscow City. Un autre panorama spectaculaire vous sera offert par la colline des moineaux (Sparrow Hills) qui est un des points les plus hauts de Moscou. Ce lieu plaît beaucoup aux Moscovites. Le coin idéal pour les accro des ‘selfies’. Respirez un bol d’air frais, souriez et immortalisez le moment.