Le FAN FEST pour ceux qui n’ont pas de billets

Si vous n’avez pas de billets pour la Coupe du monde, mais que vous voulez aller en Russie pour vivre l’ambiance festive, sachez qu’à l’instar des dernières coupes du monde de football, il existe dans les villes qui abritent des matchs, des zones appelées FAN FEST (festivals pour les fans), organisé par la FIFA, au cours duquel des milliers de fans se rassembleront pour regarder les rencontres en direct sur des écrans de télévision géants. Dans les villes hôtes de la Coupe du monde, vous trouverez de la musique et des spectacles, des souvenirs de la Coupe du monde, etc. A Moscou, le FAN FEST aura lieu à Vorobyovy Gory (Sparrow Hills), près du stade principal de la Coupe du monde, le Luzhnikí. A Saint-Pétersbourg, il aura lieu sur la place centrale Konyushennaya, et à Kaliningrad, c’est le parc central qui abritera l’événement, idéalement situé entre la ville et le stade, d’une capacité de 15 000 places.

Une fois à l’aéroport…

Vous êtes arrivés en Russie, munis de votre passeport, votre carte d’identité FAN et de vos billets, vous devez garder à l’esprit qu’il y a un certain nombre de documents et de procédures que vous devez remplir.

Dès que vous descendez de l’avion, vous devez passer par le contrôle des passeports dans l’un des portails d’immigration ou dans les cabines autorisées à cet effet.

En plus de vérifier le passeport, les agents d’immigration rempliront une carte d’immigration avec vos informations personnelles. Cette carte est composée de deux parties, chacune avec des informations identiques. L’une d’entre elles sera gardée par l’agent des douanes, tandis que l’autre vous sera remise afin que vous puissiez la garder. Une fois que vous avez passé le contrôle des passeports et que vous avez récupéré vos bagages, vous passerez la douane. Il n’est pas très fréquent de faire inspecter vos valises manuellement sauf si vous avez des raisons de le faire.

Vous devez entrer dans le couloir vert si vous n’avez rien à déclarer ou dans le couloir rouge si vous devez déclarer quelque chose.

Faites attention aux restrictions !

• Il n’y a pas de limite pour l’entrée de devises étrangères, mais si vous avez plus de 615 000 roubles en Russie (l’équivalent d’un peu plus de 94400 DH ou de 10000 dollars), vous devez les déclarer à la douane. Dans ces cas, vous devez vous assurer que le formulaire de déclaration est tamponné par un agent des douanes pour prouver la propriété de l’argent au moment du départ (dans le cas où vous n’avez pas tout dépensé pendant le voyage).

• L’importation de produits d’une valeur inférieure à 110000 DH est autorisée à condition qu’ils ne dépassent pas 50 kg et qu’ils soient à usage propre.

• Si vous êtes fumeur, vous aurez droit à 400 cigarettes maximum ; l’équivalent de 20 paquets ou 500 grammes de tabac.

• En ce qui concerne les médicaments, il faut tenir compte du fait qu’une nouvelle législation a été introduite en juin 2016, exigeant que les voyageurs qui apportent leurs propres médicaments en Russie doivent avoir une ordonnance en leur nom, en plus du nom du médicament et le montant prescrit.

En définitive, les quantités qui peuvent être considérées comme à usage personnel et non à des fins commerciales. Dans tous les cas, il est préférable de vérifier au préalable le site web de l’Association internationale du transport aérien (IATA).