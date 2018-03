«On me demande de faire plus, mais sans avoir plus de ressources !»

C’est bien joli d’avoir des ambitions, mais encore faut-il s’en donner les moyens ! Et mon manager me demande vraiment beaucoup alors que je n’ai pas assez de collaborateurs et que mon budget est limité. Je ne vois pas comment arriver à atteindre ces «jolis objectifs» et lui bien sûr ne veut rien comprendre à nos contraintes.D.M.- Tanger

Faire plus, mieux et plus vite avec moins. Oui, vous avez tout à fait raison, la majorité des entreprises cherche aujourd’hui à faire plus, mieux, plus vite, avec moins.

Elles ont donc des ambitions et HEUREUSEMENT!

Car dans le cas contraire, c’est la disparition assurée. Alors, oui, nous devons sans cesse nous challenger, aller un peu plus haut que ce que nous avions prévu, dépasser ce plafond de verre. Et c’est encore une fois une excellente chose car c’est en réalité la seule voie possible. Notre monde bouge, il évolue sans cesse. Même la planète tourne en permanence. Maintenant : oui, pour faire cela il faut des moyens. Mais avant de parler de budget et de ressources, il faut d’abord avoir un mental fort et constructif. Si vous ne faites que critiquer les choix de votre entreprise et mettre en valeur les «manquements» à la stratégie et les «problèmes de faisabilité, vous allez être de moins en moins écouté. Oui, nous avons le droit de ne pas être d’accord. Seulement voilà, si votre avis est en permanence dans un registre négatif, vous serez «repéré» comme celui qui cherche l’impossible pendant que les autres eux réfléchissent à la manière de le rendre possible ! Alors, la prochaine fois, soyez plus constructif quand vous demandez des ressources et budgets supplémentaires ! Commencez par présenter ce que vous pourrez faire, et, ensuite, VENDEZ l’idée qu’en ayant un peu plus de moyens vous pourriez faire plus, ou mieux ou plus vite (ou les trois à la fois). Mais vous aurez démontré que vous avez D’ABORD cherché une solution avec les moyens actuels.

Mobiliser votre équipe

Le pire qui puisse arriver dans ce type de situation où la charge de travail est importante, c’est quand le manager lui-même n’y croit pas et le DIT à son équipe. Ainsi, on entend des choses comme «c’est pas moi, vous savez, je leur ai dit que c’était impossible mais ils ne veulent rien savoir….»

Ce type de réaction ne fait que démobiliser un peu plus les équipes et décrédibiliser aussi le manager qui, en se désolidarisant des décisions de l’entreprise, montre qu’il n’est pas vraiment «à bord».

Alors, ne tombez pas dans ce piège, et même si vous n’êtes pas d’accord avec toutes les décisions de votre entreprise, il est inutile (voire toxique) de le dire à votre équipe. Laissons le dernier mot à Jadav Payeng ( surnommé «the forest man»), habitant de l’Ile de Majuli en Inde, et qui, depuis 1970, a bâti une forêt qui fait aujourd’hui 550 hectares, seulement avec ses deux mains et a ainsi sauvé plusieurs espèces animales! «Je n’aurai jamais pensé que ma petite initiative aurait eu un tel impact un jour».

A vous de jouer !