Sofrecom Services Maroc a un nouveau directeur général

Vincent Poujol, précedemment directeur général d’Orange Antilles Guyane, est nommé au même poste par Sofrecom Services Maroc depuis le 1er janvier 2018.

Depuis son arrivée dans le groupe Orange en 1999, M. Poujol a occupé successivement les postes de directeur de l’avant-vente applicative de Transpac puis de directeur général de Menatel en Egypte, directeur général d’une filiale parisienne dans le domaine de l’IT, directeur Pays en Egypte et en Irak, directeur général d’Orange Ouganda Titulaire d’un DEA en Robotique et d’un Master en Computer Sciences de l’Université de Pierre et Marie Curie, il a travaillé notamment chez Bull et a occupé plusieurs postes de pilotage de projet IT à la fois dans le secteur pétrolier et dans le secteur des télécoms.

En substance, la société explique que l’expérience de Vincent Poujol dans les environnements internationaux et de l’écosystème des entreprises de services est un atout pour Sofrecom Services Maroc qui souhaite poursuivre son développement en tant qu’acteur de référence de la transformation numérique au Maroc et plus largement en Afrique.

B.M.