Les cinq moocs les plus courus en France

Certains cours sont ouverts à tous les publics. Les thèmes sont variés allant de l’intelligence artificielle à l’entreprenariat.

Blockchain, intelligence artificielle, programmation et entrepreneuriat…, la plateforme de moocs Coursera vient de publier les 5 Moocs les plus populaires en France. Tour d’horizon.

1 Machine Learning Stanford University

La machine learning, également appelé «apprentissage automatique», est une science qui permet aux ordinateurs d’accomplir des tâches sans avoir été explicitement programmé dans ce sens. La formation dure 11 semaines. L’accès au cours est gratuit. Pour ceux qui veulent s’entraîner sur des travaux pratiques et passer une certification, il faudra débourser environ 50 euros.

2 Les transitions énergétiques/écologiques dans les pays du Sud — École Normale supérieure

Créé en partenariat avec l’Agence française de développement et l’École nationale supérieure (ENS), ce cours se concentre sur trois axes d’apprentissage : l’économie, l’écologie, la géopolitique avec un focus sur les pays du Sud. Ce cours est destiné principalement aux acteurs du monde économique (entreprises), de l’administration et de la société civile / ONG. Ce cours vise également des étudiants de niveau Master, mais avec un besoin de culture par rapport aux théories économiques. Il s’adresse tant aux participants des pays du Sud que du Nord.

3 Neural Networks and Deep Learning – Deeplearning.ai

Grâce à ce cours, les apprenants peuvent se perfectionner dans le domaine de l’intelligence artificielle et comprendre le sujet en profondeur, depuis ses technicités jusqu’à ses applications, à travers des exercices pratiques axés sur le codage.

4 Learning How to Learn – University of California, San Diego

L’objectif de ce cours est à la fois de connaître le fonctionnement général des processus d’apprentissage et d’expérimenter différentes techniques permettant d’améliorer ceux-ci. Il mélange des éléments théoriques et des éléments techniques qui permettent d’améliorer ses techniques d’apprentissage au quotidien.

5 Devenir entrepreneur du changement — HEC Paris

Développé en partenariat avec l’association Ticket for Change, ce cours d’HEC Paris a été conçu pour inspirer et accompagner toutes les personnes qui veulent changer la société. Il a été conçu sur la base du tour de France réalisé par l’équipe de Ticket for Change en partenariat avec HEC, en 2014, dans le but d’activer des talents et de mettre en action des jeunes qui veulent changer la société par l’entrepreneuriat en leur proposant un dispositif d’accompagnement personnalisé.

Les 7 semaines de cours en ligne adoptent le même processus pédagogique en 3 temps que celui développé pour le tour : inspiration, introspection et passage à l’action.

Source : focusrh.com