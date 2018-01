Le sport au travail : Avis de Redouane El Rhafri, DG du laboratoire Althea Pharmaceuticals

Je pratique le VTT et le vélo de route depuis mon enfance. Il y a eu des périodes d’inactivité dues à la charge de travail mais je n’ai jamais abandonné. J’ai participé notamment à des courses comme «Nomadsrun» ou «l’Atlas Etape» dont l’objectif est de récolter des fonds qui servent à l’éducation des filles des régions éloignées de l’Atlas.

Pour moi, sport et management sont compatibles et véhiculent les mêmes valeurs. Les bénéfices sur le plan professionnel sont de deux ordres.

D’abord, la discipline, qui, sans elle, on ne peut accomplir quelque chose de grand.

Ensuite, la résilience qui est également indispensable en entreprise. Quand on tombe, on doit pouvoir se remettre en selle car la vie d’un entrepreneur n’est pas faite que de succès, mais parfois il faut faire face à des échecs et rebondir.

Le sport aide notamment à gérer l’échec, les risques psychosociaux….

Le sport aide également à travailler à la fois le physique et le mental, un couple de plus en plus important à préserver et renforcer dans le monde de l’entreprise pour faire face aux arrêts maladie qui très souvent représentent des coûts non négligeables, que ce soit pour l’individu ou pour l’entreprise.

On peut également citer d’autres avantages comme la motivation, le challenge personnel, l’entraînement, l’hygiène de vie, l’esprit d’équipe, la gestion du matériel, le partage des compétences, la stratégie de course, l’endurance,..

C’est aussi le fait de décrocher du monde stressant, déconnecter du quotidien, trouver du temps pour bien se préparer, partir loin et oublier son mode de vie habituel et pratiquer des sports nature, loin de tous les tracas habituels ou non.

D’un autre point de vue, je pense que l’intérêt des entreprises pour le sport commence à se faire sentir, mais beaucoup reste à faire. La santé physique et morale des employés peut être un véritable avantage compétitif.

Nous avons le sentiment que les entreprises sont de plus en plus intéressées par cette question car elles identifient l’apport du sport dans la gestion des moments difficiles.