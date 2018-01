Lancement d’un projet autour des métiers verts dans la région d’Azilal

Dans le cadre d’un projet dédié à la protection des ressources naturelles, l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la Terre au Maroc (AESVT) organise un atelier sous le thème : «Investir dans la nature : un nouveau modèle de métiers verts dans la province d’Azilal», le 25 janvier à Demnate.

Ce projet est appuyé financièrement par Middle East Partnership Initiative (MEPI) et vise à aider les porteurs de projet à créer des emplois et des petites entreprises et à mieux investir dans les ressources naturelles de la province d’Azilal.

Dans le cadre de ce projet, l’AESVT organisera, après une étude socio-économique qui cartographiera la disponibilité des ressources écologiques et naturelles afin d’avoir une meilleure image des besoins, six ateliers de formation sur l’économie verte, le tourisme durable, l’entrepreneuriat, la gestion financière, l’accès au financement et aux techniques de vente, ainsi que le développement et l’exécution de stratégies de marketing. En plus d’une visite d’échange dans la province de Taroudant et d’un coaching qui guidera les bénéficiaires à travers la méthode pratique de préparation de leurs business plans.