L’Académie de Casa-Settat et l’UIR unis pour améliorer les compétences des acteurs du système éducatif

Dans le cadre de son projet 2015/2030, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casa – Settat et l’Université internationale de Rabat (UIR) ont lancé un programme de formation et d’accompagnement des acteurs internes du système éducatif de la région Casa –Settat, et ce afin d’améliorer leurs capacités managériales et les outiller des techniques nécessaires pour l’appropriation de la vision et sa déclinaison sur le terrain.

Ce projet vise l’organisation de sessions de formations, de partage et de coaching animées par des experts de l’UIR et du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MENFPESRS). Une première action a déjà été réalisée, le 1er mars courant, par l’organisation d’un «team building» autour de la «Vision 2015-2030 et du leadership» au profit des directeurs provinciaux, des chefs de divisions et de services exerçants au siège de l’AREF Casa- Settat.

Dans la foulée, une deuxième action de formation a été organisée le 10 mars au profit de plus de 150 directeurs de lycées de la région de Casa-Settat pour mettre en exergue le partage d’expériences par différents experts de l’UIR et du ministère autour de l’école de demain, ainsi qu’une séance de coaching sur le leadership.

B.M.