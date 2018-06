Grande entreprise ou PME, ce qui détermine le choix des candidats

Alors que la PME encourage la prise d’initiatives et la polyvalence, la grande entreprise privilégie la rigueur des process de décision et une organisation où les responsabilités de chacun sont clairement définies. Quelle que soit la taille de l’entreprise, il convient de prendre en compte sa culture, son style de management, le poste et le salaire proposé, l’évolution professionnelle..

Bien que les candidats ne jurent que par la grande entreprise, la PME offre aux débutants et aux jeunes cadres les meilleures perspectives d’évolution, quand bien même les niveaux hiérarchiques soient limités. Dans plusieurs secteurs d’activité, des PME marocaines ont réussi leur mise à niveau et adoptent aujourd’hui un système de management moderne et évolutif.

Dans un pays où 90 % ou plus du tissu économique est formé de petites structures, la chance de s’y retrouver est très grande. Et il n’est pas rare de voir que beaucoup de candidats choisissent ces petites structures qualifiées de plus “humaines” parce qu’ils ont le sentiment de pouvoir être le plus directement utiles, d’être reconnus pour ce qu’ils peuvent apporter et, en retour, accumuler une expérience riche et variée.

Dans tous les cas, quelle que soit la taille de l’entreprise, il convient de prendre en compte sa culture, son style de management, le poste et le salaire proposé, l’évolution professionnelle… et bien d’autres paramètres.

Toute une carrière dans la même entreprise, c’est fini

Généralement, les cadres sont avant tout soucieux de la rémunération et des avantages offerts par l’entreprise.On se donne souvent bonne conscience à dire que l’argent n’est pas si important que ça. Mais les employeurs doivent garder à l’esprit que c’est cette donnée qui conditionnera le train de vie et l’évolution de carrière de leurs futurs cadres.

Comme le souligne Reda Taleb, DG du cabinet Officium, «il n’y a pas une option meilleure que l’autre. La taille de l’entreprise est un paramètre important mais non essentiel dans les choix de carrière, surtout que nous sommes dans un monde où l’on sait pertinemment que beaucoup de gens ne feront pas carrière dans une seule et même entreprise».

