Education, sport et solidarité, les trois axes de la stratégie RSE de P&G Maroc

Le groupe compte sensibiliser 5 millions de jeunes filles à la santé reproductive. Près de 40 terrains de football seront rénovés ou reconstruits.

«Together for a better Morocco», c’est la nouvelle signature de Procter & Gamble (P&G) Maroc pour sa vision RSE à l’horizon 2025. La multinationale a présenté, le 22 mars à Casablanca, les grandes lignes de sa vision axée sur trois domaines: l’éducation, le sport et la solidarité.

L’objectif est d’améliorer la vie des gens, aujourd’hui et pour les générations futures.

Sur le volet Education, le leader mondial des produits de grande consommation ambitionne de sensibiliser 5 millions de jeunes filles à la santé reproductive. À ce jour, le programme lancé en 1998 a permis de toucher 4 millions de jeunes filles, 450 000 mères et près de 900 collèges publics.

Ces actions ont été concrétisées grâce au soutien du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En parallèle, les deux partenaires, en collaboration avec le Rotary Casa-Nord, ont initié un programme de réhabilitation des internats hébergeant les jeunes filles issues du milieu rural, dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et leur permettre de poursuivre leurs études dans un environnement plus favorable et aspirer ainsi à un avenir meilleur. L’objectif est de réhabiliter 40 internats dans 8 ans.

L’objectif est de faire émerger de nouveaux talents dans le football

Sur le volet sport, P&G Maroc prévoit de continuer sur sa lancée et rénover plus de 40 terrains à travers le Royaume de sorte à donner l’opportunité à des milliers de jeunes de vivre pleinement leur passion pour le football et jouer dans des conditions plus favorables. Plusieurs terrains ont déjà été construits à travers le Royaume ou rénovés puis sécurisés, principalement dans les régions de Laâyoune, Had Ouled Frej, Khouribga, Souk Elarbaa et Casablanca. Un terrain dans la région d’Oujda est en cours d’achèvement. A travers l’opération «Gillette T7essen Elmala3ib», l’objectif est de faire émerger de nouveaux talents.

Sur le dernier volet, le groupe a mis en place un programme de dons réguliers en partenariat avec la Banque alimentaire qui constitue une passerelle entre P&G et plus d’une cinquantaine d’associations partout au Maroc, et ce, depuis 2013.

Ce programme présente un double objectif : sensibiliser sur l’importance d’une bonne hygiène et répondre à un besoin social en donnant aux plus nécessiteux un accès plus facile à des produits de première nécessité. Ainsi, P&G Maroc compte atteindre 150000 bénéficiaires d’ici 2025 pour les dons de produits P&G et distribuer 600000 ftours aux populations cibles.

B.M.