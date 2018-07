Digitalisation : Avis de Fahd Bennani, DG de T-man Group – Pôle distribution

Fahd Bennani, DG de T-man Group : « Nous recherchons de nombreux profils ».

Notre groupe est diversifié dans ses activités, notamment dans la distribution des produits de grande consommation.

Bien évidemment, nous sommes engagés dans la digitalisation et nous sommes en quête de nombreux profils dans ce domaine.

En premier lieu, je citerais les community manager qui me semblent aujourd’hui des profils assez présents sur le marché. Ils ont aujourd’hui pour objectif de gérer les différentes interactions sur les réseaux sociaux.

Le profil de digital manager est également sollicité et je pense qu’il prendra un rôle de plus en plus important dans les organisations. C’est un profil qui se trouve à la croisée des enjeux du social média pour l’entreprise: communication, marketing, commercial et relation-client.

Autre profil sollicité, je cite le responsable marketing digital qui a pour objectif d’améliorer la visibilité des marques sur le web. Ses tâches consistent à générer du trafic, d’améliorer les ventes en ligne, de satisfaire les clients et d’animer les réseaux sociaux et autres vitrines de l’entreprise

Enfin, le processus de digitalisation ne va pas sans les développeurs qui ont un rôle essentiel dans la modélisation et la création des interfaces efficaces n