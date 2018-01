Démarrage des journées de l’orientation scolaire, universitaire et de l’entrepreneuriat

La 22e édition des «Journées de l’orientation scolaire, universitaire et de l’entrepreneuriat» a démarré à Casablanca, du 4 au 6 janvier.

Organisée par “Orientation Carrefour», organisme spécialisé dans l’accompagnement des élèves et des étudiants dans le choix de leur formation supérieure et professionnelle, la caravane 2018 sillonnera plusieurs villes pour s’achever les 4 et 5 mai à Larache.

Objectif : accompagner les étudiants en vue de réaliser leurs projets et trouver une orientation et des informations sur les formations et les débouchés métiers.

L’accent sera également donné cette année à l’entreprenariat pour encourager les porteurs d’idées à concrétiser leur projet.

Plusieurs universités, écoles supérieures et établissements de formation professionnelle sont associés à cette initiative. Ils vont renseigner et fournir toutes les conditions appropriées permettant une perception claire sur la nature des pistes et projets futurs des étudiants, tout en prenant en considération leurs qualifications et leurs compétences scientifiques et professionnelles.

B.M.