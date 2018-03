Le crédit-bail, un instrument de financement peu exploité

Il représente moins de 30% des crédits d’investissement. Le régime fiscal est caractérisé par la déductibilité des charges et la possibilité d’amortissement accéléré.

Le crédit-bail peine à s’imposer en tant que mode de financement alternatif des PME. D’après les statistiques officielles, il ne représente pas plus de 27% des crédits d’investissement accordés aux entreprises et arrive après l’autofinancement, les dettes fournisseurs et l’endettement bancaire. Pourtant, les sociétés de leasing (six actuellement, toutes filiales de banques) allouent déjà plus de la moitié de leur portefeuille de financements aux TPME. En termes macro-économiques, Bank Al-Maghrib estime que ce mode de financement représente actuellement moins de 15% de la formation brute de capital fixe (correspondant à l’effort d’investissement au niveau national). A en croire les données de l’Association professionnelle des sociétés de financement (APSF), communiquées en exclusivité à La Vie éco, les financements de l’année 2017 se sont établis à 15,2 milliards de DH, portant l’encours à 47 milliards, en hausse de 4,5%.

Le secteur est loin des années fastes 1995 à 2008 où il a aligné annuellement une progression moyenne de la production de plus de 20%. Le financement moyen accordé par dossier a augmenté de manière sensible. Sur les dix dernières années, il a progressé de 25% pour le crédit-bail mobilier (dossier moyen de 455 000DH) et de près de 50% pour le crédit-bail immobilier (5 MDH par dossier en moyenne).

Pourtant, comme le rappellent les acteurs du marché, cet instrument recèle un vrai potentiel de développement vu ses multiples atouts, surtout pour les PME. En effet, le leasing permet de financer intégralement l’investissement, alors que le crédit classique nécessite obligatoirement un apport initial. Ainsi, l’emprunteur préserve sa trésorerie et conserve ses fonds propres pour les affecter au financement des besoins de l’exploitation. En outre, le crédit-bail dispense généralement le client de fournir des garanties lourdes. Les bailleurs se couvrent généralement contre les risques simplement en gardant la propriété du bien à financer jusqu’à l’expiration du contrat. Poussées par le jeu de la concurrence, les sociétés de crédit-bail se montrent plus flexibles et moins exigeantes sur les garanties qu’auparavant. Ce qui leur permet de financer davantage de dossiers, notamment dans le mobilier. De surcroît, le crédit-bail bénéficie d’un régime fiscal approprié grâce notamment à la déductibilité des charges, la possibilité d’amortissement accéléré, etc. Aussi, la diversité des solutions proposées sur le marché permet-elle de s’adapter aux différents besoins des entreprises. Le crédit-bail mobilier peut servir au financement d’engins de chantier et de BTP, d’équipements industriels et machines-outils, de matériel médical ou informatique… pour des budgets démarrant à 100 000 DH. Selon l’APSF, c’est le matériel roulant qui porte l’activité du mobilier à travers le financement de parcs de véhicules utilitaires qui pèsent (40% de l’activité). Pour sa part, le crédit-bail immobilier (20% de l’activité), qui peut être sollicité pour des besoins d’au moins 1MDH généralement, finance les biens immobiliers anciens, neufs ou à construire, les plateaux de bureaux, les sièges sociaux, les bâtiments industriels… Le financement peut être étalé sur 24 à 60 mois pour le crédit-bail mobilier et la durée peut aller jusqu’à 12 ans pour le leasing immobilier, avec la possibilité de bénéficier d’un différé de remboursement.