Faire du sport, c’est plus motivant en groupe !

C’est décidé, cette année vous allez prendre les bonnes résolutions, et le plus dur, vous y tenir.

L’une d’entre elles ? Certainement la reprise du sport. Problème : quand ni vos amis, ni vos collègues, ni votre conjoint ne souhaitent vous accompagner à vos séances de sport, vous trouverez une multitude d’excuses pour ne pas y aller, alors que cela vous ferait un bien vous. La solution ? Trouver des personnes dans votre cas, car à plusieurs, fini le découragement.

Que ça soit les sports individuels ou collectifs, mieux vaut donc être bien entouré pour faire une activité physique. Car avoir des coéquipiers fiables ou de la compagnie lorsque la motivation est au plus bas, peut être un plus pour tenir vos bonnes résolutions sportives.

Selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale The Journal of the American Osteopathic Association, les personnes qui pratiquent du sport en groupe sont moins stressées (baisse de 26% de leur stress), leur mental est au top (améliorations de +12,6%), sans parler de leurs conditions physiques (+24,8%).

Pour vous aider à atteindre cet objectif tant rêvé, l’application « Coach’in » by inwi, l’opérateur téléphonique, peut s’avérer très utile.

L’application « Coach’in » de inwi est un outil idéal qui permet de mettre en relation ses utilisateurs qui ont les mêmes dispositions que vous, habitent dans le même périmètre et partagent le même goût pour votre entraînement. Concrètement, l’application permet d’organiser des évènements sportifs, trouver les sportifs qui sont à proximité et s’y inscrire s’ils le souhaitent. Le tout en calculant les pas effectués pendant la journée en temps réel notamment grâce à l’option podomètre intégrée dans l’application.

Initié par l’opérateur suite au programme «Coach’in » lancé en 2016 dans plusieurs régions du royaume, l’application est également dotée d’articles, de conseils et de vidéo afin d’aider son utilisateur à atteindre ses objectifs.

Depuis son lancement fin novembre de l’année dernière, elle connaît un franc succès avec plus de 40 000 téléchargements pour près de 40 000 utilisateurs et plus 4 000 activités sportives créées ! Des données récoltées après seulement vingt jours du lancement officiel de l’application.

« Le programme Coach’in, lancé en 2016, a permis de constater l’engouement des Marocains pour l’activité physique structurée et encadrée, a souligné Brahim Amdouy, Manager des contenus à inwi. Des milliers de personnes, tous âges confondus, ont participé à nos sessions dans plusieurs régions du pays. » Et d’ajouter : « Avec l’application Coach’in, plus d’excuses pour ne pas exercer une activité physique régulière. C’est une solution complète pensée et développée pour accompagner, au quotidien, les sportifs débutants ou confirmés. Les notifications de matchs et d’événements sportifs à proximité sont par exemple des éléments déterminants pour une pratique sportive régulière ».

Avec cette application, inwi capitalise sur son cœur de métier qui est la technologie pour accompagner les Marocains dans leur quotidien et les aider à exercer une activité physique régulière. Une façon pour inwi d’aider ses utilisateurs d’adopter un mode de vie sain, rejoignant ainsi la stratégie nationale pour démocratiser la pratique du sport.

Découvrez une nouvelle façon de faire du sport en groupe avec l’application «Coach’in » :