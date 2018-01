Soldes d’hiver : les magasins pris d’assaut

La majorité des marques se limite à des réductions de 30 à 50% en attendant la 2e démarque. Pour les enseignes, c’est la période pour booster le chiffre d’affaires annuel.

Les soldes d’hiver ont démarré le 4 janvier dans les différents magasins de prêt-à-porter, de chaussures et de maroquinerie et accessoires situés dans les malls et les quartiers commerçants du Royaume. Par conséquent, l’affluence est grandissante. Certains modèles et tailles spécifiques sont déjà épuisés. Les remises peuvent atteindre 70% mais la majorité des enseignes ont pour l’instant cantonné les réductions entre 30 et 50% en attendant la deuxième démarque dont la date reste inconnue. «Comme 90% des marques installées dans le Mall sont internationales, elles se doivent de respecter les guidelines des maisons mères ainsi que leurs méthodes de gestion. Plusieurs démarques sont de ce fait prévues durant le mois de janvier», déclare une source du Groupe Aksal, spécialisé dans le retail, le luxe, les department stores et les malls. La période des soldes reste incontournable pour les commerçants. Elle permet non seulement un écoulement accéléré des stocks mais aussi de réaliser des ventes additionnelles. En effet, certains magasins étalent des stocks de marchandises plus abondantes qu’en période normale, probablement des fins de série de l’année dernière. Et ce, tout en gardant un corner d’articles de nouvelle collection. Cette pratique est devenue monnaie courante durant cette période. Les clients s’en accommodent tant bien que mal.

De l’animation pour dynamiser les ventes

Pour les magasins, les soldes représentent une période rêvée pour améliorer le chiffre d’affaires annuel. «Les franchisés profitent aussi des soldes pour une mise en avant de la nouvelle collection printemps-été qui séduit beaucoup de clients, même en période de soldes», déclare le représentant d’Aksal. Pour les marques milieu de gamme, les prix soldés sont affichés clairement sur chaque article. Plus la marque est haut de gamme, voire de luxe, moins les prix sont visibles. Dans ce type de magasins, on privilégie le contact et l’accompagnement du client. Dans ce cadre, plusieurs marques de luxe proposent des offres allant à -50%. Et pour dynamiser les ventes, certains centres commerciaux tel que le Morocco Mall organisent durant les week-ends de toute la période des animations musicales et des live bands internationaux ainsi que des activations commerciales avec gains de lots (voitures, motos, électroménager, bons d’achat…). L’objectif est de ravir les franchisés, clients du Mall et contribuer à maximiser leur chiffre d’affaires.