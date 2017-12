Sept entreprises ont décroché les Trophées de la prévention 2017 de Wafa Assurance

Franc succès pour les Trophées de la prévention qui en sont à leur troisième édition. Organisé par Wafa Assurance, cet événement récompense chaque année les efforts des entreprises clientes ou non en matière de sécurité et de prévention des risques (industriels, de travail et routiers).

L’édition 2017 a célébré sept entreprises dont une avec prix du jury. Dans la catégorie grandes entreprises, le premier prix a été attribué à Maghreb Steel, leader national dans le domaine de l’acier. Les deux autres prix sont revenus à ST Microelectronics, opérant dans le domaine des composants électroniques et Bymaro, groupe opérant dans la construction.

Dans la catégorie PME, le premier prix a été attribué à Savola, groupe spécialisé dans les huiles alimentaires et produits laitiers. Pack Souss, société de conditionnement des agrumes, et Groupelec, spécialiste des solutions électriques et automatismes se sont vu décerner les 2e et 3e prix.

Enfin, l’entreprise Colorado, fabricant de peintures, a eu le prix du jury.