Produits alimentaires : plus de 4 millions de tonnes contrôlés au deuxième trimestre

Sur le marché local, 24 399 visites de contrôle effectuées par l’ONSSA et 1735 tonnes de produits impropres à la consommation saisies et détruites. Vingt établissements ont perdu leur agrément.

Un total de 4 348 206 tonnes de divers produits alimentaires ont été contrôlés au cours du deuxième trimestre de l’année 2018 par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Les contrôles ont porté sur 3 359 607 de tonnes de produits alimentaires destinés à l’importation. A l’issue de ces opérations, 8 071 certificats d’admission ont été délivrés, 3 277 tonnes de produits ont été refoulées pour non-conformité aux normes réglementaires en vigueur et 511 dossiers ont été transmis au parquet. S’agissant des produits alimentaires destinés à l’exportation, l’office fait état de 639955 tonnes de produits alimentaires contrôlées ayant abouti à la délivrance de 30 075 certificats sanitaires et phytosanitaires. Sur le marché local, les inspecteurs de l’office ont effectué 24 399 visites de contrôle sur le terrain dont 11746 en commissions provinciales et préfectorales.

Ces investigations ont concerné 348 644 tonnes de produits alimentaires et se sont soldées par la saisie et la destruction de 1735 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation et la transmission au parquet de 511 dossiers pour jugement. Dans le cadre de ses missions et de son programme préventif et conformément aux dispositions de la loi 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les services de l’ONSSA ont délivré, au cours de ce trimestre, 339 agréments et autorisations sanitaires aux établissements et entreprises alimentaires et réalisé 1065 visites de suivi pour vérifier le respect et le maintien des exigences sanitaires, affirme la même source. L’office fait savoir que ses services ont également effectué 1077 visites d’inspections dans le cadre des opérations de certification ou d’enquêtes sanitaires et procédé à la suspension de l’agrément ou autorisation sanitaire de neuf établissements, outre le retrait de l’agrément ou autorisation sanitaire à 20 établissements.