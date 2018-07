Nouvelle Mercedes classe A, une athlète urbaine qui a du caractère

Les prix commencent à 319 000 DH TTC pour la version diesel.

Au premier regard, une athlète! La Classe A Nouvelle Génération arbore un design racé et moderne, auquel le restylage apporte un surcroît d’expressivité grâce à des jupes avant et arrière renforcées, trois lignes d’équipement différentes, et de nouvelles jantes alliage. Le module avant en forme de flèche et la grille de calandre expressive confèrent une allure assurée et un regard énergique au véhicule. A l’intérieur, l’univers haut de gamme, plus relevé que jamais, est lui aussi empreint de sportivité. Formes, surfaces et matériaux composent un tout harmonieux et luxueux qui répond aux plus hautes exigences en termes d’esthétique et de propriétés tactiles. Des équipements exclusifs tels que l’éclairage d’ambiance disponible en option en douze coloris, un volant nouvelle génération à 3 branches et le nouveau design du combiné d’instruments avec visuel couleur multifonctions complètent l’intérieur raffiné de la Classe A. Sous le capot, que ce soit en diesel ou en essence, la nouvelle Classe A reste fidèle au timbre de Mercedes en matière de technologies motrices. Les moteurs diesel 4 cylindres affichent des qualités chères à la firme allemande. Ils offrent un couple vigoureux et répondent au quart de tour dès les bas régimes. Les organes diesel sont par ailleurs peu gourmands et dégagent peu d’émissions. Les moteurs essence établissent désormais de nouvelles normes. Ils réussissent à incarner une sensation de conduite dynamique totalement inédite tout en faisant des économies de consommation. Plusieurs variantes de boîte de vitesses sont disponibles en fonction de la transmission choisie par le client. Le véhicule est disponible en plusieurs versions (160d, 180d, 200d, 220d, 250 4Matic, 250 Sport 4Matic, A45 AMG 4Matic,..). Les prix commencent à 319 000 DH TTC.