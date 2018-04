Mister Auto s’installe au Maroc

La présence du groupe PSA à Kénitra a beaucoup pesé sur la décision de s’implanter dans le Royaume. Le Maroc constitue un hub stratégique pour lancer l’activité africaine de la société. Elle promet d’effectuer, dans le futur, une partie conséquente de ses achats sur le marché local.

Mister Auto, spécialiste mondial de la vente en ligne de pièces automobiles, d’accessoires et de pneus, et par ailleurs filiale du groupe PSA, s’implante au Maroc. «Le marché marocain estimé à près de 7 milliards de dirhams pour les véhicules légers et petits utilitaires représente de fait un enjeu de développement important pour Mister Auto», nous explique David Boccalini, directeur Business développement international.

Si l’installation du groupe automobile français à Kénitra a beaucoup compté dans cette décision, le choix de Mister-Auto a été motivé, quant à lui, par plusieurs constats : d’abord le Maroc, de par sa position géographique que géopolitique, représente un hub stratégique pour lancer l’activité africaine de la société. De plus, le Royaume est sur la bonne voie pour devenir l’un des écosystèmes les plus dynamiques de la zone dans le secteur automobile ; le grand nombre d’équipementiers s’installant à Tanger et Kénitra est d’ailleurs révélateur de cette dynamique.

Un juste prix sur tout le territoire

Enfin, le Maroc adopte une politique de protection du consommateur et de traçabilité de la pièce de rechange qui intéresse, au plus haut point, le management de l’entreprise. «Nous souscrivons pleinement à la démarche étatique marocaine de traçabilité de la pièce qui devrait permettre d’assainir le marché à terme. Nous pensons que notre approche ‘’prix juste sur tout le Maroc’’, associée à une qualité de service éprouvée en Europe, nous permettra de séduire et de fidéliser nos clients et futurs clients», explique Thomas Bincaz, country manager Maroc de Mister-Auto.ma.

Créé en 2008 et rachetée par le Groupe PSA en 2015, la société est aujourd’hui présente dans 19 pays et emploie 200 personnes. Après une implantation au Brésil en 2016, elle a choisi le Maroc pour asseoir ses activités en Afrique, continent plutôt prometteur pour le secteur automobile. A terme, Mister-Auto compte effectuer une partie conséquente de ses achats dans le pays.

M.M.