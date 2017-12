Le troisième centre «Dar Al Moukawil» d’Attijariwafa bank ouvert à El Jadida

La banque compte ouvrir 15 centres dans un premier temps et 50 à terme. Leurs prestations sont proposées gracieusement aux clients et non-clients d’Attijariwafa bank.

Le groupe Attijariwafa bank a inauguré, le 18 décembre à El Jadida, un nouveau centre «Dar Al Moukawil». La cérémonie d’ouverture de cet espace dédié aux TPE et aux porteurs de projets a été présidée par Mohamed El Kettani, PDG du groupe, en présence des autorités locales de la région, des patrons de la Caisse centrale de garantie, de Maroc PME et de l’ANAPEC. Il s’agit du troisième centre du réseau après celui d’Aït Melloul, ouvert en juillet dernier, et de Tanger, opérationnel depuis octobre. Pour Attijariwafa bank, cette nouvelle ouverture confirme l’engagement du groupe à soutenir le développement des très petites entreprises qui jouent un rôle important dans l’économie nationale et la création d’emplois. Pour rappel, le groupe Attijariwafa bank avait lancé en juin 2016 la plateforme digitale «Daralmoukawil.com» qui offre aux petites entreprises et aux porteurs de projets, clients de la banque ou non, de l’information et des formations dans tous les domaines liés à l’entrepreneuriat. Elle permet aussi des mises en relation avec des partenaires potentiels et des experts afin de les aider à entreprendre et à améliorer la gestion de l’entreprise.

Pour consolider les services de cette plateforme, et dans un souci de proximité, le groupe a décidé de lancer en 2017 des structures physiques dédiées appelés «Dar Al Moukawil». Ces centres offrent des espaces d’information dédiés : bibliothèque de guides thématiques, informations utiles sur bornes digitales et tablettes, etc. Ils proposent, en outre, des conseillers disponibles sur place pour les clients et non-clients de la banque afin de leur apporter des éclairages et un accompagnement sur toutes leurs préoccupations. Ces centres sont également dotés d’espaces offrant des formations et des séminaires thématiques animés par des experts, ainsi qu’un espace technologique interactif permettant aux visiteurs l’accès aux services de la banque et aux conseillers Dar Al Moukawil. D’après le management de la banque, l’ouverture des centres Dar Al Moukawil s’inscrit dans un programme ambitieux couvrant plusieurs villes du Royaume. Dans un premier temps, Attijariwafa bank compte mettre en place 15 agences dédiées pour arriver à une cinquantaine à terme.

Notons que lors de l’inauguration de ce nouveau centre, plusieurs conventions ont été signées. Un protocole a été conclu entre Attijariwafa bank et la Caisse centrale de garantie pour le déploiement de la nouvelle version automatisée de «Damane Express» pour les crédits ne dépassant pas 1 MDH en faveur des entreprises en création ou en développement. Deux autres conventions ont été signées avec l’ANAPEC et le réseau d’entrepreneuses «Al Moukawila» pour soutenir les TPE de la région.