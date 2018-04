Le groupe Yasmine immobilier inaugure sa première tour végétale

Le projet des «Tours Végétales» comprend 409 appartements orientés à 180 degrés sur la ville, 10 commerces et 16 bureaux. Le projet a nécessité une enveloppe globale de 650 MDH. Le taux de commercialisation de la première tranche est de 85% et celui de la deuxième de 50%.

La construction de la première «Tour Végétale» du groupe Yasmine immobilier est achevée. C’est la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient. Elle fait partie des quatre tours programmées par le promoteur à Casa-Anfa, le nouveau centre d’affaires de la ville situé sur le site historique de l’ancien aéroport d’Anfa. Le projet comprend 409 appartements orientés à 180 degrés sur la ville, 10 commerces et 16 bureaux. Le bâti ne représente que 30% de la superficie totale. Le reste, plus de deux hectares, est destiné aux espaces verts, aux aires de jeux, à la place centrale et aux allées piétonnes.

L’architecte a retenu un concept de végétalisation verticale -d’où le nom du projet- dans le sens où 205 jardinières sont installées dans chaque tour. Elles sont arrosées à partir de canalisations installées sous dallage des terrasses et alimentées par la centrale d’arrosage située au sous-sol de chaque tour. Plusieurs équipements de proximité sont programmés, à l’instar des commerces, des restaurants et cafés et des équipements éducatifs. Lounge et fitness et piscine familiale seront également aménagés.

Prix, 27 000 DH/m2

Deux types de logements y sont proposés : des duplex appartement-villa d’une superficie de 180 m2, donnant sur un jardin périphérique de 120 m2, et des penthouses d’une superficie intérieure de 220 m2 et de 200 m2 de balcons logés au 15e et 16e étages. «Le projet est commercialisé à 27000DH/m2, pour un investissement global (3tranches) de 650 MDH», détaille Omar Berrada, directeur général adjoint de Yasmine Immobilier.

Les biens proposés n’ont pas de mal à trouver preneur, puisque «la première tranche est commercialisée à 85%, pour une livraison prévue dans les prochains mois. La moitié de la deuxième tranche est déjà vendue, et sera livrée en 2019. La dernière qui, elle, est en lancement commercial, enregistre un taux de commercialisation de 20%. La remise des clés est envisagée en 2021», souligne M.Berrada.

Ce projet a été retenu parmi les dix meilleurs projets au monde au concours international MIPIM Awards 2018 dans la catégorie «Best Futura Project». Il est le seul à avoir été retenu parmi les 227 dossiers venus de 55 pays dans le monde n I.B.