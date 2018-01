Le Groupe Banque Populaire soutient les micro-entreprises dans leur processus de transformation

La Vie éco : Quelle est la valeur ajoutée de ce type de forum ?

Le Groupe Banque populaire réunit à travers le Forum de la microentreprise les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial. L’objectif est de doter les microentrepreneurs de l’ensemble des outils nécessaires à leur transition vers des structures plus formelles, notamment des TPE. A l’échelle du groupe, les différentes structures (fondation BP, Attawfiq Micro-Finance et les Banques Populaires Régionales) mobilisent chacune ses moyens pour faciliter cette transition. L’idée est qu’à chaque stade d’évolution de l’entreprise, nous essayons de lui offrir l’accompagnement adéquat. Aussi, ce forum vise-t-il à promouvoir le statut de l’auto-entrepreneur au niveau régional et national.

Justement, quelle évaluation faites-vous de ce statut ?

Le statut de l’auto-entrepreneur tombe à point nommé pour permettre aux microentreprises et petits porteurs de projets de travailler dans un cadre formel. Il s’agit d’un véritable catalyseur pour amener ces entités à se structurer. Cette étape étant le préalable au développement de leurs activités. Les incitations fiscales, juridiques, et techniques offertes par l’Etat à travers ce statut sont en faveur de cette population et vont l’aider dans ce sens. Et comme évoqué, notre forum vise aussi à promouvoir le statut de l’auto-entrepreneur pour contribuer, in fine, à l’effort de vulgarisation au niveau des régions.

Quelle place occupe la Banque Populaire d’Oujda dans la dynamique de la région ?

La BP Oujda occupe une place prépondérante dans le financement de l’économie au niveau régional. Un positionnement qui émane de l’expertise des lignes métiers de la banque et de sa capacité à disposer d’offres spécifiques et adaptées à chaque opérateur économique. A fin décembre 2016, nous avons apporté 60% de financements à l’économie et collecté plus de 45% de l’épargne de la région. Pour revenir à la thématique du forum, l’apport de la BPR est primordial dans la mesure où elle prend le relais pour l’accompagnement et le développement des microentreprises, en quête de croissance, vers des structures TPE, voire au-delà.