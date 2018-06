La production de logements neufs conventionnés se redresse après six années de baisse

Le ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville a poursuivi son programme national «Villes sans bidonvilles». Depuis 2004, 257 039 ménages bidonvillois ont été traités et 58 villes et centres ont été déclarés «Villes sans bidonvilles» sur les 85 escomptées, sachant que 3 autres rejoindront bientôt la liste (El Brouj, Tétouan et Moulay Yaacoub). Ainsi, ce sont plus de 1 250 000 habitants de bidonvilles qui ont vu leurs conditions d’habitat s’améliorer. S’agissant de l’habitat menaçant ruine, 7915 habitats ont été conventionnés entre 2014 et 2015, et 7998 autres entre 2016 et 2017.