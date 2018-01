Eagle Hills poursuit la livraison des appartements de la Cité des Arts et Métiers

Les 220 appartements, agencés en une, deux et trois chambres, couvrent une superficie de 42 à 450 m². L’hôtel de luxe, Fairmont La Marina Rabat-Salé, d’une capacité de 186 chambres et de 88 résidences ouvrira ses portes en 2019.

Eagle Hills a démarré récemment la livraison d’une nouvelle tranche des appartements de la Cité des Arts et Métiers, située au cœur de La Marina Morocco. Il y a quelques semaines, la société avait déjà entamé la livraison des premiers appartements de la cité. A terme, ce sont plus de 220 appartements qui devront être livrés.

Agencés en une, deux et trois chambres, les appartements de la Cité des Arts et Métiers ont une superficie variant de 42 à 450 m² et se caractérisent par des «finitions contemporaines, des accessoires modernes, ainsi que de nombreux équipements : climatisation centralisée, cuisines aménagées, sols en marbre et en parquet». L’ensemble de ces appartements dispose, en outre, de terrasses ou de jardins privatifs, avec une ouverture sur un paysage bordé par 2 hectares de verdure.

Selon M’hammed El Merini, directeur général de Eagle Hills pour le Maroc, «la Cité des Arts et Métiers associe les avantages d’une résidence urbaine sécurisée aux avantages d’une vie en bord de mer. Elle offre à ses résidents et à leurs familles un mode de vie complet axé sur la communauté, grâce à un large éventail d’équipements tels que des aires de jeux, une piscine pour adultes et une pour enfants, ainsi que de nombreux espaces extérieurs privatifs». Le DG de Eagle Hills Maroc a néanmoins refusé de communiquer le détail des prix des appartements, indiquant seulement que le prix le plus bas des appartements vendus était de 800 000 DH.

Le programme immobilier couvre 395 000 m2

Bordée par l’Océan Atlantique à l’Ouest et par le fleuve Bouregreg au Sud, La Marina Morocco comprend un programme immobilier diversifié, qui s’étend sur une superficie de 395 000 m2. Le projet en question est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Eagle Hills et l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg et vise à «promouvoir un développement diversifié et polyvalent comprenant des complexes résidentiels, des hôtels, des aires de loisirs, des magasins et des galeries d’art». C’est ainsi que La Marina Morocco abritera un hôtel de luxe, Fairmont La Marina Rabat-Salé, d’une capacité de 186 chambres et de 88 résidences et dont l’ouverture est prévue pour 2019.