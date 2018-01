BTI Bank complète le tableau des banques participatives

37 agences seront ouvertes dans plusieurs villes à l’horizon 2022. La banque prévoit d’atteindre une part de marché entre 20 et 25%.

BMCE Bank of Africa vient enfin de lancer sa banque participative, en partenariat avec Al Baraka Banking Group, acteur majeur dans la banque participative qui dispose d’une présence dans une quinzaine de pays. Cette filiale, nommée Bank al Taweel wa Al-Inmaa (BTI Bank) est détenue à hauteur de 51% par le groupe bancaire marocain et à 49% par son partenaire bahreïni. Elle complète le puzzle des banques participatives au Maroc en démarrant son activité avec une première agence située à Casablanca, sur le boulevard Hassan II. La banque compte étoffer son réseau pour atteindre 37 points de vente à l’horizon 2022, dont 11 dans la seule ville de Casablanca, 2 autres à Fès, Marrakech, Meknès et Rabat, et une à Agadir, Béni-Mellal, Oujda, Tanger, Tétouan…

Parmi la clientèle visée, la banque accueille aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises, quelle que soit leur taille. A chaque catégorie, une panoplie de produits et de services sera proposée. Elle porte notamment sur le financement à travers des contrats mourabaha pour l’acquisition de voitures et de biens immeubles pour le segment des particuliers, ou le matériel roulant, le local professionnel, les biens d’équipement et le commerce extérieur pour les autres segments. Ces derniers peuvent profiter de services sur mesure et de l’accompagnement personnalisé, en vue de simplifier le quotidien des clients, de gérer des opérations régulières ou de suivre les montages financiers les plus complexes. A cela s’ajoutent des services de banque au quotidien à l’instar des comptes courant, chèque, d’épargne et en devises, des cartes bancaires, en plus de services de banques en ligne à travers le portail btinet.

D’autres solutions seront disponibles prochainement, en vue de répondre à des besoins spécifiques, comme Istijara, Istisna, Moucharaka et Salam, à côté de solutions de placement à fort rendement dont les dépôts d’investissement. En tout cas, BTI Bank compte proposer un large éventail de produits au fur et à mesure de la publication des avis du Conseil Supérieur des Oulémas (CSO). A terme, la banque compte accaparer une part de marché variant de 20 à 25%. Par ailleurs, le partenariat entre les deux groupes bancaires sera déployé également à l’échelle africaine.