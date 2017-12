Bilan satisfaisant pour la 5e édition du BTP Expo

La 5e édition du Salon BTP Expo & Forum du BTP qui s’est déroulée du 27 au 30 novembre à la Foire de Casablanca a tenu toutes ses promesses.

La manifestation a accueilli 230 exposants venant de 37 pays et a drainé plus de 39 000 visiteurs, redonnant vie à l’événement dont la précédente édition remonte à 2010. Le thème du Salon, «L’entreprise nationale du BTP, une vocation africaine», s’est pleinement exprimé à travers la participation d’une forte délégation africaine regroupant ministres, hommes d’affaires, grands décideurs, et représentants d’une quinzaine de pays africains (Bénin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Guinée, Togo…). En marge de la manifestation, deux conventions de partenariat ont été signées par la Fédération nationale du BTP et deux Fédérations africaines de BTP, de la République de Guinée et du Bénin.

Cette cinquième édition n’a pas manqué non plus de moments forts tels que la remise de certificats aux lauréats africains de l’Ecole Mohammed VI de formation aux métiers du BTP, la distribution de trophées de reconnaissance à d’anciens entrepreneurs et membres fondateurs de la FNBTP ou encore la cérémonie d’hommage à feu Bouchaïb Benhamida, ancien président de la FNBTP.