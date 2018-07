Al Hoceima : plusieurs projets poussent dans la zone d’activités économiques Aït Kamra

Cinq opérateurs ont investi 27 MDH dans trois usines de textile qui permettront de créer un millier d’emplois. Une plateforme logistique de valorisation des produits du terroir est en cours d’aménagement.

L’attractivité d’Al Hoceima se confirme. Avec une mise de 27 MDH, cinq opérateurs se sont associés pour créer trois usines de textile dans la ZAE (zone d’activités économiques) Aït Kamra. Située à 16 km de la ville sur une superficie de 41 ha, Aït Kamra a été créée par MedZ en 2011. Les travaux d’aménagement n’ont été achevés que depuis un an et quelques mois. D’après Mohamed Azarkane, directeur du CRI d’Al Hoceima, ce projet est composé de trois usines de textile dont les promoteurs sont originaires de la région et opèrent à travers des usines de sous-traitance de textile de Tanger. Dans une convention signée avec la wilaya de Tanger, les investisseurs s’engagent à employer 1000 personnes à terme. «Le lancement est prévu pour la deuxième semaine de septembre. Dans un premier temps, 400 personnes dont 250 en cours de formation à l’OFPPT, seront employées. Une enveloppe de 12 MDH servira à l’acquisition du terrain, la construction et l’équipement des usines. Un budget de 3 MDH sera dédié à la création d’une société de transport du personnel», précise M. Azarkane.

Outre les activités de textile, la ZAE abrite un showroom du concessionnaire Auto Hall, un dépôt et un showroom de matériel de droguerie et une plateforme de distribution.

Du pain industriel et des panneaux solaires seront produits dans la zone

Parmi les projets industriels déjà finalisés, on cite Unipan, une usine de pain industriel créée par un MRE et son associé originaire de la région. Ces mêmes investisseurs ont créé Nutrisla, une plateforme de distribution de produits importés dédiés au fast-food sur tout le Maroc (projet opérationnel).

A Aït Kamra, le ministère de l’agriculture est maître d’œuvre d’une plateforme logistique de valorisation des produits du terroir en cours de réalisation. Elle permettra le conditionnement et l’emballage des produits du terroir et se veut une plateforme régionale. Par ailleurs, une unité de fabrication d’insecticides et d’aromatisants devrait commencer son activité ce mois de juillet. «Cette unité a déjà été finalisée. Elle a même reçu l’attestation d’acceptabilité environnementale», précise le directeur du CRI d’Al Hoceima. Enfin, le projet le plus en vue est la première usine de panneaux solaires et photovoltaïques d’Afrique implantée dans la ZAE d’Aït Kamra. Ce projet, étant finalisé, le matériel en place et les techniciens recrutés, il devrait commencer son activité prochainement.