Timitar éclaire le ciel d’Agadir (photos et videos) !

Le Festival Timitar Signes et Culture bat son plein dans la capitale du Souss. Les festivités se poursuivent ces 6 et 7 juillet avec un programme haut en couleur et en rythmes.

Et de quinze pour Timitar ! Le festival vient clore une saison des festivals des plus abondantes. C’est avec plaisir qu’on se laisse entraîner vers les contrées du Sud, avec ses étendues de plages paradisiaques et la douceur de vie gadirie, d’autant plus qu’une quarantaine de spectacles rythment les soirées d’été. Il faut savoir que chaque année, près de 1 million 250 mille personnes répondent présent à l’invitation des Musiques Amazigh qui accueillent les musiques du monde.

Cette année, le festival, qui a débuté le 4 juillet, n’a pas failli à ses promesses. Des milliers de festivaliers se sont rassemblés durant les deux premiers jours autour des trois scènes, pour découvrir une partie des quatre cents artistes invités, du Maroc et d’ailleurs. La scène internationale est pour le moins cosmopolite avec des artistes venus de Jamaïca, des USA, du Liban, d’Egypte, du Mali, de Madagascar, de Cuba, des Iles Canaries, d’Algérie, de Tunisie, du Niger, de France, du Sénégal, des Pays-Bas et d’Espagne.

Chaque scène du festival propose un voyage dans l’espace et dans les genres, à travers des tableaux artistiques diversifiés, mêlant les styles connus et les découvertes enchanteresses. Une pléiade d’artistes a répondu à l’invitation du festival. On y retrouve Oudaden, Douzi, Aymane Serhani, Youness, Dounia Batma, Zina Daoudia, Aminux, Larbi Imghrane, Hamid Inerzaf, Cherifa, Hadda Ouakki, Toudert, Farid Ghannam, Imdoukal Tafraout, Shayfeen, Taskiwine, Rais Lahoucine Amarrakchi, Rais Lahoucine Elbaz, Rais Ahmed Bizmaoune, Rais Lahoucine Amentag, Rais Belmoudden, Raissa Keltouma Tamazight, Raissa Fatima Tamanarte, ainsi que les troupes musicales d’Ahwach Argane Tafraoute, Ahidous Izourane, Ahwach Tagmout et Rokkba Ahl Essalam…, à côté des artistes étrangers tels Shirine Abdel Wahab d’Egypte, The Wanton Bishop de Liban, Inner Circle de Jamaïca/USA, Samira Brahmia d’Algérie, Emel Mathlouthi de Tunisie, Marema de Sénégal, 3MA de Maroc/Mali/Madagascar, Babylone d’Algérie, Kel Assouf de Niger, Virginia Guantanamera de Cuba, Malca de France, Kasba de Pays-Bas, Aywa de France et Gabacho Maroc de France/Espagne/Maroc.

En off du festival, on a eu droit au théâtre avec la pièce de Rachid Benzine «Lettres à Nour», deux tables rondes sur l’intérêt de la culture et sur la place du patrimoine, ainsi qu’une exposition d’artisanat et une aide à la production pour le groupe Ribab Fusion.

Les moments forts de la 2ème sorée du festival Timitar 2018 avec Cherifa KERSIT, The Wanton Bishops et Youness :



Découvrez sans plus attendre le programme de la 15 éme édition du Festival Timitar :

Emel Mathlouthi à Timitar 2018 :