Essaouira : Clôture en beauté du Festival Gnaoua

Après trois jours de fête, le 21ème Festival Gnaoua et musiques du monde s’est clôturé en beauté, samedi 23 juin 2018 sur la mythique place Moulay El Hassan, avec des spectacles de la relève d’Essaouira, lecollectif Benin Musical International (BIM), Maâlem Hassan Boussou, Snarky Puppy et une apparition surprise de maâlem Hamid El Kasri.

Formée par les maâlems Hossam Gania, Boumazzough Mohamed, Abdelmalek El Kadirir et Said Boulhimas, la relève d’Essaouira a ouvert le bal de ce dernier jour de célébration, qui a drainé un large public et de nombreux visiteurs de tous bords, en interprétant avec brio nombre de chansons du répertoire tagnaouite.

Le BIM s’est ensuite emparé de la scène pour transporter la foule dans un univers de fusions par excellence et la faire danser sans retenue aux rythmes jazz, rock, blues, gospel, rap et pop, fruit d’une impressionnante maîtrise de la guitare, de la basse, des percussions et un des plus importants instruments musicaux, la voix.

Né dans un milieu gnaoui traditionnel, maâlem Hassan Boussou, fils de feu H’mida Boussou, a ensuite replongé le public dans une ambiance tagnaouite, avant de le faire bouger tout au long de sa performance aux mélodies métissées et joviales, rappelant la fusion, qui est le cœur battant de ce grand rendez-vous culturel international.

Précédé par une fusion enflammée entre maâlem Hassan Boussou et BIM, le légendaire groupe new-yorkais Snarky Puppy, qui a marqué l’ouverture du Festival au côté de l’incontournable maâlem Hamid El Kasri, a fait son grand retour sur la scène Moulay El Hassan, sous les applaudissements de festivaliers enthousiastes.

Snarky Puppy a ainsi partagé les plus incontournables de ses morceaux, dont le célèbre « Lingus », l’original « Tio Macao » et le grandiose « Gemini », interprété sublimement avant la grande surprise de la soirée, un sensationnel maâlem Hamid El Kasri, accompagné de sa troupe, tous vêtus de tenues traditionnelles rouges sublimées d’étoiles à cinq branches vertes, sur scène pour une dernière fusion, qui laissera une trace indélébile dans l’histoire du Festival.

Créé en 1998 et organisé chaque année sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira, qui attire environ 300.000 spectateurs par an, vise à préserver, valoriser et assurer la continuité du patrimoine tagnaouite, du statut de Maâlem et des musiciens qui s’adonnent à cet art ancestral oral, en les mettant sur le devant de la scène pour des collaborations inédites avec les plus grands artistes internationaux.