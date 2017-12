Assurance automobile : l’offre s’élargit, comment s’y retrouver

Les compagnies d’assurance optent de plus en plus pour les formules packagées et ciblent différentes catégories de clients : jeunes, familles, fonctionnaires… Pour se retrouver dans cet éventail de produits, faire des simulations et analyser le contenu des couvertures devient nécessaire.

Ajourd’hui, connaître le prix d’un bonne assurance automobile est une tâche difficile en raison de la multitude de facteurs qui entrent dans le calcul de la prime. Se précipiter sur la couverture la plus accessible pourrait coûter cher en cas d’accident. A l’inverse, souscrire à toutes les garanties disponibles peut s’avérer inutile. De ce fait, il est primordial de prendre le temps de comparer et étudier les offres en détails afin de s’assurer convenablement et au juste prix.

Les offres d’assurance auto tiennent de plus en plus compte des spécificités du client et de l’adéquation entre son budget et son besoin en termes de couverture. Ainsi, les tarifs peuvent changer selon les garanties souhaitées, selon le secteur d’activité dans lequel travaille le client (privé ou public), son âge, la valeur de la voiture, l’âge d’obtention du permis de conduire, des fois même selon la ville de résidence du souscripteur. Néanmoins, ce sont généralement 3 à 4 types de formules qui sont les plus courantes auprès des assureurs selon les polices choisies par le client, de la garantie minimale jusqu’à la tous risques, en passant par les formules à la carte.

Aujourd’hui, la puissance fiscale et le carburant constituent les principaux critères de construction des prix pour la garantie basique obligatoire responsabilité civile (RC), qui constitue le niveau minimum de protection imposé par la loi. Par ailleurs, une assurance tierce collision contient plus de protection que la RC. Cependant, soyez vigilant car la franchise (montant minimum que vous devez payer en cas d’accident) peut être élevée. Bien souvent les assurés omettent de vérifier ce point, pourtant primordial, avant de souscrire une nouvelle assurance auto. L’assurance tous risques couvre, elle, tous les dommages au véhicule mais nécessite une cotisation importante de la part de l’assuré car elle propose de nombreux avantages en termes de garanties auto. Par ailleurs, il peut être intéressant d’opter pour une voiture d’occasion pour ses débuts. En effet, en cas d’accident, une voiture d’occasion coûte moins cher à réparer pour l’assureur. Pour les nouveaux acheteurs désirant garder leur véhicule neuf le maximum de temps possible, tout en protégeant le montant investi dans l’achat de la voiture, il est recommandé de souscrire le pack Tous Risques.

Pour Axa Assurances, ce sont les packs Tiers, Tiers+, Accident ou Tous Risques qui sont proposés selon le véhicule, le budget et la couverture choisie. L’option Tiers englobe la responsabilité civile, défense et recours ainsi que la protection familiale, conducteur et passagers. En ce qui concerne la Tiers +, c’est la protection de la formule Tiers en plus de la garantie incendie et vol ainsi que le bris de glace en option. La formule «Accident», en plus des protections garanties par la formule Tiers+, continent le bris de glaces et la dommages et collision et enfin la formule tous risques impliquent les garanties de toutes les formules en plus des dommages tous accidents. Axa propose également des facilités de paiement sur 10 fois.

RMA a pour sa part choisi de segmenter son offre par tranches d’âge. Ainsi, le Pack Jeunes, pour les automobilistes âgés entre 25 et 40 ans, propose une protection multirisques spécialement étudiée pour couvrir les besoins de cette catégorie, incluant 6 garanties annexes : Défense et Recours, Incendie, Personnes transportées, Bris de glaces, Vol, Dommage Collision. La principale innovation de cette offre exclusive est qu’aucune majoration n’est répercutée sur le tarif des garanties annexes suite au premier accident, même responsable.

Destiné aux conducteurs âgés de plus de 40 ans, le «Pack Expérience» est une assurance automobile qui inclut, en plus de la garantie de base «Responsabilité Civile», 6 garanties annexes : Défense et Recours, Incendie, Personnes transportées, Bris de glaces, Vol ainsi que Dommage Collision. Le Pack tous risques éco de RMA a pour sa part la spécificité d’une garantie dommage collision déplafonnée.

Saham Assurance, de son côté, cible ses clients selon la profession ou la situation familiale. Elle propose le Pack «Assur’Auto WW» qui comporte une panoplie de plus de 20 garanties et qui peut être assimilé à une offre tous risques. Le pack «Assur’Auto famille» est destiné aux clients qui détiennent deux véhicules ou plus. Pour les fonctionnaires du public, Saham offre «Assur’Auto Lil Mouaddaf». La compagnie offre également un programme de fidélité permettant de gagner des points afin de pouvoir les utiliser pour réduire le montant de la prime ou auprès de leurs partenaires : Kitea, Accor Hôtels…

Atlanta rassemble, quant à elle, ses produits dans quatre packs : Essentiel, Essentiel+, Confort et Liberté. Le pack Essentiel réunit les produits: responsabilité civile, défense & recours et protection du conducteur.

Le Pack essentiel+ comporte en plus les protections vol et incendie.

Pour Wafa Assurances, des réductions sont offertes pour les personnes disposant d’un compte Attijari. Ainsi, dans le cas d’un véhicule diesel neuf coûtant dans les 140 000 DH et disposant d’une puissance fiscale de 6 chevaux, la prime tous risques atteindra 4940 DH contre 4357 pour les clients Attijari avec une franchise de 5%, soit 2500 DH à débourser.