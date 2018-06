Voyage : Top 10 des villes de loisirs les plus prisées au monde

Mastercard a publié, jeudi 14 juin 2018, le Global Destinations Cities Index (GDCI) qui fournit, pour la catégorie Loisirs, un regard sur les destinations internationales accueillant le plus grand nombre de visiteurs venus pour les loisirs et non pour les affaires.

Punta Cana arrive en tête du palmarès des dix premières villes où plus de 90% des séjours avec nuitées en 2017 étaient organisés pour d’autres raisons que les affaires, comme notamment pour des vacances ou des visites familiales. La liste comprend plusieurs destinations moins connues qui s’adressent aux éco-touristes, aux passionnés d’histoire et aux amateurs de plage et d’aventures.

Parmi les villes qui mettent en avant leur propre culture et sont axées sur la détente et les loisirs, on compte :

1. Punta Cana, République dominicaine (99.9%) 2. Cusco, Pérou (98%)3. Djerba, Tunisie (97.7%)4. Riviera Maya, Mexique (97.5%)5. Palma de Mallorca, Espagne (97.2%)6. Cancun, Mexique (96.8%)7. Bali, Indonésie (96.7%)8. Panama City, Panama (96.3%)9. Orlando, États-Unis (94.1%) 10. Phuket, Thaïlande (93%)

Le Global Destination Cities Index de Mastercard classe les villes en fonction du nombre total d’arrivées de visiteurs internationaux en séjour avec nuitées et des dépenses transfrontalières de ces mêmes visiteurs dans les villes de destination, et donne des prévisions de croissance des visiteurs et des passagers.