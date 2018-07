Volvo augmente ses capacités de production pour suivre le succès de ses SUV XC40 et XC60

Face à la croissance exponentielle que connaissent les ventes de ces deux modèles à l’international, le constructeur suédois a annoncé l’augmentation de sa capacité de production, et ce afin de réduire les délais de livraisons et de répondre à l’explosion de la demande, plus forte que prévu. Il faut dire que les deux SUV scandinaves avaient plus que jamais besoin d’une production à la hauteur de leurs ambitions.

Ainsi donc, et à partir du premier semestre 2019, la firme de Göteborg augmentera significativement le rythme de production de ses usines basées à Gand et Belgique et à Luqiao en Chine pour pallier, notamment, à la rupture des stocks. « Le segment des SUV compacts est entrain de connaitre un succès sans précédent dans l’industrie automobile ; grâce à ses modèles basés sur la plate-forme CMA Volvo a su capitaliser énormément et intelligemment sur la dynamique actuelle de ce segment», a déclaré Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars. Notons que le XC40 le XC60 sont tous les deux disponibles à la vente au Maroc dans tout le réseau Scandinavian Auto à partir de 435.000 DH.