Thami Ghorfi à la tête de l’AACSB région Mena

Thami Ghorfi, président de l’ESCA, est désormais nouveau président du Conseil consultatif du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) de l’Association américaine des écoles de management (AACSB).

Il s’agit du conseil de la plus importante association dans l’enseignement du management et des affaires, qui regroupe le plus large réseau des Business School à l’échelle internationale. Créée en 1916, l’AACSB a pour mission d’apporter les moyens qui permettront d’améliorer l’enseignement du management et du business. Elle regroupe ainsi plus de 1600 organisations membres et plus de 800 écoles de management accréditées dans le monde.