Textile en provenance de Turquie : pas de reconduction en vue des mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde, appliquées contre les importations massives de prêt-à-porter turc ne seront finalement pas reconduite.

L’Association marocaine des industries de textile et d’habillement (AMITH), qui avait condamnée, voilà quelques semaines, l’inefficiente du droit de douane additionnel, de 22,5%, avait expliqué qu’une dépréciation équivalente de la livre turque avait compensé le renchérissement de ces produits sur le marché marocain, ce qui a annihilé l’effet de la mesure.

Or, aucune nouvelle plainte n’a été encore déposée au bureau de la division de défense commerciale, relevant du ministère de l’Industrie et du commerce. Une source au sein de la division nous a expliqué que «pour qu’une reconduction ait lieu, il est impératif de mener une enquête sur ce qui la motive. Des détails qui sont listés dans une plainte en bonne et due forme, et qui nous sert de base à nos observations». Et de poursuivre : «l’application en janvier 2018 de ce droit de douane additionnel avait pour but de revenir à l’équilibre qui existait avant les importations massives de ces produits.

Cependant, si cette mesure n’a pas atteint son objectif, il nous faut savoir pourquoi, et réexaminer le dossier en tenant compte des nouvelles variables. Une nouvelle enquête devra être lancée, et ce sont ses conclusions qui nous permettront de savoir si oui ou non il s’impose d’augmenter ce droit de douane». Au moment de la publication, nous n’avons pu joindre l’AMITH pour en savoir plus sur le déroulé des choses. Cependant, notre source n’écarte pas la possibilité qu’une action puisse être enclenchée dans les semaines qui viennent.