Taza accueille le 7e art

Initié par l’Association du Festival du cinéma de Taza, cet événement contribuera à l’animation culturelle et artistique de la ville et de ses environs, dont la population est avide de cinéma, de culture et de loisirs

La première édition du Festival international du cinéma de Taza se tiendra du 24 au 28 juillet, avec la participation d’acteurs, de cinéastes, de professionnels et de critiques de renom. Une série de films marocains seront projetés dans le théâtre municipal, dans les espaces publics de Taza et dans les salles de plusieurs communes rurales dont la population est avide de cinéma, de culture et de loisirs.