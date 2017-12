Tanger: Lancement de la 3ème édition du programme « Mon école: Valeurs et créativité »

Le coup d’envoi de la 3ème édition du programme « Mon école: Valeurs et créativité » a été donné, lundi à Tanger, sous le thème « Créateurs citoyens », avec la participation d’un parterre de cadres éducatifs, d’artistes, d’élus et d’acteurs sociaux et économiques.

Ainsi, plus de 221.000 élèves appartenant à 350 établissements scolaires publics et privés, relevant de la préfecture de Tanger-Assilah, participeront à cette édition qui débutera en février prochain pour s’achever au mois de mai.

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim, Mohamed El Aaraj, a indiqué que ce programme intervient en concrétisation des Hautes orientations royales visant à promouvoir l’école marocaine et à placer l’élève au centre de la réforme du secteur de l’enseignement, à travers le renforcement de ses compétences et de son esprit de créativité.

Cette initiative témoigne des compétences dont dispose l’école marocaine surtout que bon nombre d’élèves ont fait preuve de créativité et de valeurs lors de la deuxième édition dudit programme, a souligné le ministre, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une occasion pour vulgariser ce genre de pratiques et encourager la création scolaire.

Une convention-cadre de partenariat visant à institutionnaliser le programme « Mon école: Valeurs et créativité » et à créer toutes les conditions propices à sa réussite a été signée, à cette occasion, par M. El Aaraj, le wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed El Yacoubi, le directeur général de l’Agence de promotion et de développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, et le président du Conseil préfectoral de Tanger-Assilah, Abdelhamid Abarchane. Initiée par la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la direction provinciale du ministère à Tanger-Assilah et les fédérations des parents d’élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire, cette édition verra l’organisation de compétitions dans onze domaines, en l’occurrence le dessin et l’art plastique, le théâtre, la poésie, le conte, la psalmodie du Saint coran, le sport, l’environnement, le cinéma et le chant.

Ce programme a pour objectifs de renforcer les compétences des élèves dans les domaines culturel, artistique et sportif, les inciter à faire preuve de créativité et d’innovation et à leur inculquer les valeurs de citoyenneté, d’ouverture, de dialogue et de coexistence auprès des jeunes. Il entend aussi instaurer un climat de compétition entre les élèves des différents établissements scolaires participants et promouvoir la vie scolaire en tant qu’espace d’éducation à la citoyenneté, à l’intégrité et au respect de l’environnement.