Rabat accueille la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique

Elle sera tenue à Rabat du 18 au 19 juin, sous le thème : «Les opérations de maintien de la paix en Afrique : réalités et défis».

La deuxième édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO), organisée par le think tank marocain OCP Policy Center, sera tenue à Rabat du 18 au 19 juin, sous le thème : «Les opérations de maintien de la paix en Afrique : réalités et défis». Une thématique qui s’impose, étant donné que le nombre de conflits armés que le continent africain compte actuellement est de 90, dont 7 opérations de maintien de la paix déployées par l’ONU. Pour déchiffrer et expliquer cette situation, OCP Policy Center a fait appel à des personnalités de premier plan, tel Mahamat Saleh Annadif, ancien ministre des affaires étrangères du Tchad et directeur de la Minusma, le général Yohannes Gebremeskel, commandant de la force de sécurité intermédiaire des Nations Unies, et le général Birame Diop, chef d’Etat-major de l’armée sénégalaise.