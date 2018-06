Politique de l’eau : un vaste programme d’infrastructure en vue

Parmi les infrastructures programmées, des barrages à grande capacité et des stations de dessalement.

S.M le Roi a donné ses instructions pour la construction, «dans les plus brefs délais et dans différentes régions du Royaume», de barrages de différentes capacités (grande, moyenne et petite), ainsi que des barrages collinaires. Il a également ordonné au gouvernement de mettre en place, le cas échéant, des stations de dessalement, tout en veillant à la poursuite du programme d’économie d’eau dans le domaine agricole. En parallèle avec ce programme massif de construction d’ouvrages hydrauliques, une campagne de sensibilisation sera menée par le gouvernement en partenariat avec les ONG et autres parties concernées par la problématique de l’eau, afin de sensibiliser les citoyens à la rationalisation de son utilisation. C’est ce qui ressort d’une réunion présidée, mardi à Rabat, par le Souverain consacrée à la problématique de l’eau, indique un communiqué du Cabinet royal.

Solutions immédiates pour les zones rurales et montagneuses

Lors du Conseil des ministres du 2 octobre 2017, rappelle le communiqué, S.M le Roi avait attiré l’attention sur le problème de manque d’eau potable, d’eau d’irrigation et d’eau d’abreuvement, et avait donné ses orientations au chef du gouvernement pour qu’il préside une commission dédiée à ce sujet en vue de trouver des solutions adéquates. Cette décision de lancer ce nouveau programme de barrage vient consolider «la politique des barrages» lancée par feu Hassan II, il y a plusieurs décennies. Une politique qui s’est d’ailleurs poursuivie depuis 1999. En effet, en 18 ans, trente barrages de différentes tailles ont été édifiés. Cependant, en raison d’aléas naturels et de la hausse de la demande en eau, le risque de manque d’eau a augmenté sensiblement ces dernières années.

Selon la secrétaire d’Etat chargée de l’eau, le programme de l’eau ainsi élaboré est censé résoudre le problème d’approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones rurales et montagneuses, connues pour leurs ressources hydriques limitées. Charafat Afailal a précisé, en ce sens, que ce programme est doté d’un volet urgent et immédiat dédié à la résolution de la problématique de l’eau potable dans les dites zones, ainsi que d’un volet à moyen terme visant à accélérer la cadence de l’investissement dans les infrastructures hydriques. Parmi les infrastructures concernées dans le cadre de ce programme élaboré en coordination avec les départements ministériels concernés, figurent les barrages à grande capacité, qui devraient être fortement sollicités durant les prochaines années, ainsi que les stations de dessalement quand la construction des barrages s’avère impossible dans ces régions. Comme quoi la question de l’eau est suivie avec la plus grande attention.