ONSSA rassure sur la qualité et la salubrité du lait

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) rassure les consommateurs sur la qualité du lait et des produits laitiers.

Dans un communiqué publié lundi 11 juin 2018, l’ONSSA dément les informations faisant état de « l’absence du contrôle des produits laitiers commercialisés au Maroc », précisant que le lait et les produits laitiers fabriqués au niveau national font l’objet d’un contrôle rigoureux tout au long de la chaîne de production, depuis l’élevage jusqu’aux points de vente.

Ces contrôles, précise le communiqué, visent à s’assurer de l’état de santé des animaux, de l’origine et de la qualité des aliments utilisés dans l’alimentation animale, du respect des bonnes pratiques d’encadrement vétérinaire et de la qualité du lait produit et commercialisé par les établissements de transformation. En outre, les points de vente font également l’objet de contrôles pour s’assurer du respect de la chaîne de froid et de la conformité de l’étiquetage. Tout produit non conforme est saisi et détruit, note le communiqué.

A l’import, l’ONSSA relève que les produits laitiers subissent un contrôle systématique au niveau des postes d’inspection frontaliers, pour s’assurer de leur conformité sanitaire et de qualité, ainsi que de leur étiquetage, et que les produits non conformes ne sont pas admis sur le territoire national.

Pour finir, l’ONSSA recommande aux citoyens de ne pas s’approvisionner en lait de colportage qui peut présenter des risques sanitaires.