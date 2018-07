Mohamed Ghazali, nouveau secrétaire général du ministère de l’Energie

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 5 juillet, a approuvé au total huit propositions de nomination à de hautes fonctions.

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 5 juillet 2018, des propositions de nomination à de hautes fonctions. Ainsi, il a été procédé à la nomination de Mohamed Ghazali, Secrétaire général du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable (département de l’Energie et des mines). Il remplace Abderrahim El Hafidi placé en avril dernier à la tête de l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE).

Au niveau du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau (département de l’Eau), Abdellah Bourak a été nommé directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Oum Errabiâ, alors que Mohamed Aziz Ouahabi est désormais directeur de l’Ecole nationale d’Architecture de Rabat.

Du côté du Haut-Commissariat au Plan, Ayach Khellaf a été nommé directeur de la Prévision et de la Prospective et Nadia Anouz au poste d’inspecteur général. Au ministère de la Culture et de la Communication (département de la Communication), Abdelaziz Boujdaini a été nommé directeur des Ressources humaines et financières et Saadia Attaoui directrice du Portail national et de la Documentation.

Aussi, il a été procédé à la nomination de Abdelali Bakkali, inspecteur général au ministère délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique.