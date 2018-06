L’UIC et l’UPM signent un accord-cadre avec Emlyon Business School

L’Université Internationale de Casablanca (UIC) et l’Université Privée de Marrakech (UPM), universités reconnues par l’Etat, renforcent leur ouverture à l’international en signant un accord-cadre bilatéral, de coopération scientifique et académique avec emlyon business school, l’une des plus prestigieuses écoles de commerce en France et en Europe, implantée à Casablanca depuis 2015.

Cet accord-cadre permettra à l’UIC et à l’UPM de développer leur coopération avec emlyon business school dans les domaines de l’enseignement et de la recherche. Pour ce faire, les trois parties mettront en place un certain nombre d’actions, parmi lesquelles un double cursus au profit des étudiants de l’UIC et de l’UPM, le développement de programmes d’échange d’enseignants-chercheurs et d’étudiants ainsi que l’organisation de conférences, séminaires ou ateliers.

« L’Université Internationale de Casablanca est fière de ce nouveau partenariat qui confirme l’orientation internationale amorcée par l’UIC depuis son ouverture en 2010. Ce partenariat est pour nous une nouvelle manière d’étoffer notre offre d’expériences d’apprentissage internationales de qualité, pour nos étudiants et surtout en s’associant à une école aussi prestigieuse que l’emlyon» a déclaré M. Antonio Maceda, D.G. de l’UIC.

Une première au Maroc et en Afrique : hybridation des compétences et ouverture internationale

Les accords signés prévoient la mise en place d’un double cursus au profit des étudiants de l’UIC et de l’UPM, permettant :

• Aux étudiants des filières Ingénierie, Santé, Hôtellerie et Droit de l’UPM et de l’UIC d’accéder à la double compétence en combinant leurs études avec un programme en management et gestion proposé par le campus Casablanca d’emlyon business school. L’originalité de ce programme réside dans son approche hybride permettant de confronter, tout au long de leurs études supérieures, les deux aspects technique/scientifique et managérial. C’est ainsi que dès la fin de leurs études supérieures de niveau Master ou Ingénieur, les étudiants ayant suivi ces programmes peuvent prétendre à l’obtention d’un 2ème diplôme en management d’emlyon business school.

• Aux étudiants des filières management et gestion de l’UPM et de l’UIC une poursuite d’études dans l’un des masters spécialisés que propose l’emlyon business school Casablanca avec des «learning trips» sur les autres campus internationaux d’emlyon.