Londres : Attijariwafa bank primée « meilleure banque au Maroc »

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) a remporté, le 12 juillet à Londres, lors de l' »Euromoney Awards for Excellence 2018″, les prix de la « Meilleure banque au Maroc » et de la « Meilleure banque de la TPME en Afrique », décernés par Euromoney, magazine international de référence des marchés financiers du monde depuis 1992.

Le groupe Attijariwafa bank a connu une année de croissance remarquable et s’est distingué grâce à une performance financière solide, en augmentant considérablement ses revenus et ses actifs, ainsi que sa portée géographique, notamment en Afrique, et en ayant une capacité d’adaptation à la réglementation et aux conditions changeantes et parfois difficiles du marché et aux besoins des clients, a indiqué la banque dans un communiqué.

En ce qui concerne le prix de la « Meilleure banque de la région pour les TPME », Attijariwafa bank a su démontrer son engagement envers les besoins des petites et moyennes entreprises au cours des 12 derniers mois en matière de financement, de conseil, initiatives commerciales, de gestion de trésorerie et de croissance, souligne le communiqué.

Depuis près de 50 ans, Euromoney est la publication leader pour couvrir la croissance de la finance internationale. Au cours des 12 derniers mois, sa couverture a inclus des entretiens avec près de 100 PDG de banques, ministres des finances et gouverneurs des banques centrales à travers le monde.

Créés en 1992, les prix Euromoney pour l’excellence, qui sont les prix de référence pour les banques et les banquiers, ont été les premiers du genre dans le secteur bancaire mondial. Cette année, Euromoney a reçu près de 1 500 soumissions de banques dans le cadre d’un programme de 20 récompenses mondiales, plus de 50 prix régionaux et les meilleurs prix bancaires dans près de 100 pays. Ses Prix d’Excellence ont évolué en adéquation avec les marchés qu’ils couvrent.