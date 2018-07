Logistique : L’AMDL se positionne sur le développement local

L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), qui a tenu son conseil d’administration la semaine dernière sous la présidence du ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a arrêté une douzaine de nouvelles mesures visant à mettre en place plusieurs zones logistiques.

Leur objectif est d’optimiser davantage les processus d’acheminement des biens échangés, et de permettre aux PME d’optimiser leurs facteurs temps et coûts afin de gagner en compétitivité.

Les industriels utilisant les infrastructures routières, ferroviaires et portuaires existantes bénéficieront désormais d’espaces logistiques locaux qui leur permettront d’opérer plus facilement leurs opérations d’éclatement ou de redirection logistique vers les régions qu’elles ciblent. Aussi, il a été procédé à l’activation du système de labellisation des opérateurs logistiques, ce qui permettra aux entreprises faisant appel à leurs services d’avoir un référentiel qualité des services proposés. Ces actions cadrent avec la Stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique, plus spécifiquement avec le volet lié à l’appui au développement et la mise à niveau logistique des PME marocaines, ainsi que l’octroi de formules techniques et financière devant aider ces dernières à tirer profit des infrastructures dédiées à l’acheminement de marchandises, et de renforcer leurs activités à l’export.