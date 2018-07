Les compagnies d’assurance vulnérables en cas de défaillance des banques

Les compagnies d’assurance dépendent à hauteur de 19% de leurs emplois du secteur bancaire.

Pour évaluer l’intensité des liens entre les composantes du système financier, un stress test de contagion a été réalisé sur la base des expositions bilatérales brutes de treize institutions financières marocaines recouvrant huit banques et cinq compagnies d’assurance. Selon les conclusions de ce test figurant sur le dernier rapport de BAM sur la stabilité financière, les expositions des compagnies d’assurance sur le secteur bancaire représentent une part significative de leurs emplois : plus de 19% ! Ces expositions sont constituées majoritairement de titres de participation et de propriété (72%), de titres de créance négociables (13%) et de dépôts (16%).

En face, les banques sont plus immunisées des suites d’une crise chez les assureurs. Les expositions des établissements bancaires sur le secteur des assurances sont largement plus limitées. Elles représentent seulement 0,3% de leurs emplois, composées majoritairement d’instruments de dette et de capitaux propres.