Le Maroc organisera les Jeux africains 2019

Le Maroc organisera la 12ème édition des Jeux africains, considérés comme la plus grosse manifestation sportive en Afrique, en octobre 2019 et ce, après le désistement de la Guinée équatoriale et sur proposition de l’Union africaine (UA) et du Comité national olympique (CNO).

L’UA et le Comité de supervision ont estimé que le Royaume dispose de toutes les conditions et expertises nécessaires pour l’organisation d’événements sportifs internationaux de telle envergure, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué.

Et d’ajouter que ce grand événement continental sera marqué par la participation de plus de 5.000 sportifs professionnels et amateurs qui disputent les Jeux olympiques et non olympiques, dont certains sont qualifiés aux Jeux olympiques mondiaux.

Depuis plus d’un siècle, les Jeux africains sont organisés chaque quatre ans sous la supervision de l’UA et en coordination avec les Comités olympiques nationaux en Afrique et l’Union des confédérations sportives africaines (UCSA), a précisé la même source.