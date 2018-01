Le Hajj 2018 en route

Un rapport sur le bilan de la saison dernière du pèlerinage a été présenté, mardi 16 janvier, par le ministère des habous et des affaires islamiques, et ce, au niveau de l’organisation, des mesures d’accompagnement, du transport et du logement.

Par ailleurs, on a décidé de l’adoption du système de pension (petit-déjeuner et dîner) à la Mecque, à Médine et dans les autres sites lors du séjour des pèlerins dans les Lieux saints. Une procédure exigée par les autorités saoudiennes pour l’obtention du visa.